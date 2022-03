Damiani: «Inter-Fiorentina? Un’assenza peserà più di un’altra. Equilibrio»

Oscar Damiani ha presentato la gara tra Inter e Fiorentina, valida per la trentesima giornata di campionato. L’ex giocatore si è concentrato sulle due gravi assenze per parte

FORZE − Damiani analizza entrambe le squadre: «Per quanto riguarda l’Inter credo che la sua sia una difesa importante così come l’attacco. Con Lautaro Martinez che sembra essersi ripreso dopo un periodo di appannamento. Il centrocampo invece non sta passando un momento facile. Per la Fiorentina direi che la forza è il collettivo e l’idea di gioco e l’organizzazione che ha saputo dargli l’allenatore, nonostante abbia giocatori capaci comunque di decidere».

DUE ASSENZE − Per Damiani, la mancanza di due giocatori inciderà: «Giacomo Bonaventura è un’assenza pesante per la Fiorentina perché è un equilibratore e ha una sagacia tattica superiore. Anche se possono sostituirlo giovani bravi. Però l’eventuale assenza di Brozovic nell’Inter sarebbe più grave perché Simone Inzaghi non ha un giocatore con le stesse caratteristiche».

TIPO DI GIOCO − Per Damiani, le due squadre attaccano così: «L’Inter fa un gioco di squadra per Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, arrivando dalle fasce. La Fiorentina sceglie la verticalizzazione e può giocare in tanti modi perché ha esterni rapidi e veloci».

Fonte: Firenze Viola