Damiani: «Inter, dove metti Dybala nel 3-5-2? Trequartista, sciocchezza!»

Oscar Damiani, ospite a Speciale calciomercato su Sky Sport, ha ragionato su Paulo Dybala all’Inter e sulla sua posizione in campo. L’agente ha poi parlato anche della prossima stagione

PRONOSTICI E MERCATO − Il procuratore di Radu, Oscar Damiani – dopo aver parlato del suo assistito (vedi articolo) – si è espresso su altre due questioni: «Lo scorso anno Inter e Milan sono state due candidate per lo Scudetto, saranno favorite anche per l’anno prossimo. Milan privo di campioni ma squadra vera, l’Inter è la più forte. Parte favorita per il prossimo anno. Dybala è considerato un trequartista, è una sciocchezza incredibile. Non lo può fare, lui è un attaccante. Se fa 20 gol all’anno merita qualunque cifra. All’Inter cosa ci fa Dybala, dove lo metti nel 3-5-2!».