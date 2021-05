Damiani, ex calciatore oggi procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni del portale “Tutto Mercato Web” dell’arrivo di Inzaghi dalla Lazio all’Inter. L’ex ala, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, ha voluto spiegare anche la situazione che ha portato l’ex tecnico biancoceleste a trasferirsi a Milano

INTER CON INZAGHI − Oscar Damiani ha risposto così alla domanda sul nuovo allenatore della squadra nerazzurra e sul suo suo addio alla Lazio: «C’è una società (l’Inter, ndr) che è un po’ in difficoltà, però Simone Inzaghi trova una squadra preparata sul piano tattico. È un ragazzo intelligente. È una grande chance. La Lazio non si aspettava l’addio? Inzaghi ha un bravo procuratore come Tullio Tinti. Forse sono andati troppo per le lunghe e quando si va per le lunghe spesso non è un buon segno».

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo