Damiani: “Inter, cedi Icardi e tieni Lautaro Martinez! Il Barcellona…”

Oscar Damiani, noto procuratore, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter in prestito al Paris Saint-Germain e di Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro nel mirino del Barcellona

MERCATO – Secondo Oscar Damiani l’Inter dovrebbe cedere Mauro Icardi e trattenere Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona: «Icardi? Difficilmente potrà tornare all’Inter, in giro ci sono pochissime squadre in grado di prenderlo e alla fine la migliore soluzione per tutti è la sua permanenza al PSG. Anche perché Cavani se ne andrà. Lautaro Martinez? Per l’Inter è giusto resistere agli assalti del Barcellona, meglio cedere Icardi che lui. Sono convinto che un prolungamento del contratto e ritocco dell’ingaggio resterà in nerazzurro».