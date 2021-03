Damiani: «Inter, attaccanti decisivi per lo scudetto! Agoumé rinnoverà»

Inter favorita per lo scudetto, ne è sicuro Oscar Damiani, noto procuratore che ha contribuito anche all’arrivo di Lucien Agoumé in nerazzurro. Sul finale parla anche del giovane centrocampista in prestito allo Spezia.

LOTTA SCUDETTO – Inter, forma fisica e lotta scudetto, ne parla Oscar Damiani intervistato su “TuttoMercatoWeb”: «L’Inter è favorita dalla classifica e dalla squadra che è in buona condizione, ha gli attaccanti decisivi. Salvo imprevisti vincerà lo Scudetto. Il Milan? Ha fatto una grande stagione. E se dovesse arrivare tra i primi tre avrà fatto comunque grandi cose».

SU AGOUMÉ – Inter in riferimento al giovane Lucien Agoumé, ne parla Damiani: «Quando ha giocato allo Spezia ha dimostrato tutte le sue qualità. È un giocatore di grandi prospettive. Per quanto riguarda il rinnovo, penso che si troverà un accordo».

Fonte: TuttoMercatoWeb – Alessio Alaimo.