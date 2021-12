Damiani: «Inter assolutamente favorita. Inzaghi non stressa l’ambiente»

Damiani è sicuro che l’Inter si confermerà in campionato. L’agente, intervistato da TuttoJuve, ha dato la squadra di Inzaghi come lanciata per rivincere la Serie A dopo la passata stagione.

IN TESTA – Oscar Damiani è convinto che sarà Simone Inzaghi a vincere la Serie A: «Inter favorita per lo scudetto? Sì, assolutamente. È la squadra più forte e con più alternative. Sono messi bene in classifica e hanno un buon allenatore che non stressa l’ambiente. Gianluca Scamacca per la Juventus? Potrebbe essere una soluzione, ha una buona stazza e uno così manca alla Juve. Ma il Sassuolo resta una bottega cara nonostante i buoni rapporti».

Fonte: tuttojuve.com – Marco Spadavecchia