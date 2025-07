Damiani provoca: «Esposito? Se l’Inter non vuole farlo giocare… c’è il Lecce!»

L’Inter ha scelto di tenere con sé Francesco Pio Esposito la prossima stagione. Intanto, però, il Presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, lancia una provocazione di mercato ai nerazzurri.

L’OPPORTUNITÀ – Esploso negli ultimi due anni trascorsi in prestito allo Spezia, adesso Francesco Pio Esposito sembra pronto per un grande palcoscenico come quello dell’Inter. L’esperienza al Mondiale per Club in America ha convinto la dirigenza nerazzurra a concedere la grande opportunità al giovane classe 2005 di restare col nuovo gruppo di Cristian Chivu la prossima stagione. Ci si chiede, ovviamente, quanto spazio riuscirà concretamente a ritagliarsi l’attaccante italiano, che davanti a sé ha profili del calibro di Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e, forse, Ademola Lookman.

Pio Esposito fa gola al Lecce: Damiani lancia l’amo all’Inter!

LA FRECCIATA – Sulla questione si è sposto, in maniera piuttosto ironica, il Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani. Ospite nel corso della trasmissione “Non solo mercato” di Rai 2, il dirigente ha dichiarato: «Pio Esposito è un giocatore di qualità e quando è così il dato anagrafico ha un’importanza relativa. Esposito, per quello che ha fatto vedere quest’anno in Serie B, mi sembra un giocatore pronto. Ha fatto gol in tutti i modi, è strutturato, ha personalità. Poi, se l’Inter non ha voglia di farlo giocare titolare, c’è sempre il Lecce eventualmente per replicare l’operazione Camarda». Damiani, seppur col sorriso, ha lanciato un chiara provocazione di mercato all’Inter.