Damiani: “Eriksen lo spazio bisogna conquistarselo! Inter e Conte…”

Condividi questo articolo

Oscar Damiani

Oscar Damiani, noto agente, è intervenuto oggi pomeriggio ai microfoni di “Tutto Mercato Web Radio”. Tra i tanti argomenti trattati anche l’Inter di Antonio Conte con i nerazzurri fuori dalle competizioni europee.

PROBLEMI – Oscar Damiani ha prima parlato del rapporto tra Antonio Conte e l’Inter: «Da fuori c’è una sensazione non troppo piacevole. I risultati contano ma non sono sempre determinanti: a questo punto però potrebbero provare ad arrivare allo Scudetto. Conte è un bravo allenatore, anche Lukaku è un giocatore molto forte ma non riesce a fare la differenza nelle partite decisive. Non mi sento di dare tutte le colpe al tecnico, anche i giocatori devono avere la forza di arrivare ai risultati che ci si aspetta».

DANESE – Damiani ha poi parlato del “caso” legato al poco utilizzo di Eriksen: «È stato pagato una cifra importante, così com’è il suo ingaggio. Forse la soluzione migliore è dargli ancora fiducia, la vedo difficile trovare un’altra società e darlo via in prestito onestamente sarebbe una sconfitta. Poco spazio? Deve anche conquistarselo, meritarselo. A volte i giocatori stranieri si allenano in maniera un po’ blanda, mentre i nostri allenatori vogliono sempre andare a mille. Ma non credo ai dispetti, credo che quella di Conte sia una scelta tecnica: Eriksen ha qualità, gli manca continuità. E in un grande club non sempre ti è concesso».

RINFORZI – Damiani ha chiuso parlando di possibili rinforzi in attacco: «Per me è complicato. Ci sono anche Sanchez e Lautaro, il problema tecnico fondamentale che nessuno dice è che secondo me Lautaro e Lukaku sono morfologicamente diversi, ma a livello di gioco sono due prime punte. Lautaro sa anche girare intorno, ma se manca Lukaku lì può sostituirlo Lautaro. Io dico di non prendere nessuno, hanno tanti giocatori bravi».