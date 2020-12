Damiani: “Eriksen? Inter fa bene a darlo via, non adatto al calcio italiano”

Oscar Damiani

Oscar Damiani, noto agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di “Radio Bianconera”, per parlare di alcune tematiche chiave di questi giorni: la lotta scudetto, con Inter, Juventus e Milan in prima linea, ma anche il futuro di Christian Eriksen

ROTTURA – Lo scudetto sarà un affare per tre. Lo sostiene Oscar Damiani, noto procuratore, che ai microfoni di “Radio Bianconera”, ha fatto il punto sulla lotta per il titolo: «La Juventus non può, deve puntare allo scudetto. Ha una grande rosa, una grande società, c’è stato il cambio di allenatore, ma ha tutte le possibilità per lottare per il titolo. Il Milan non so se ce la farà a tenere fino alla fine, ma il fatto che giochi e vinca senza Zlatan Ibrahimovic è importante. Sicuramente Milan, Inter e Juventus sono le candidate alla vittoria. Eriksen? Secondo me non è molto adatto al calcio italiano pur avendo delle buone qualità. Gli mancano un po’ di potenza e di esplosività, forse il calcio inglese è più adatto alle sue qualità. Credo che l’Inter faccia bene a darlo via, probabilmente in prestito perché credo sia difficile trovare ora a titolo definitivo».