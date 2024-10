Damiani: «David ricorda uno dell’Inter! Alternativa di primo livello»

David rimane un nome che piace tantissimo alla dirigenza dell’Inter per la prossima stagione. A parlarne l’agente Fifa e conoscitore di calcio francese, Oscar Damiani.

OTTIME DOTI – A parlare delle caratteristiche di Jonathan David, il noto agente Fifa Oscar Damiani: «Non un campionissimo, ma un giocatore forte. Veloce, è un calciatore di movimento, non è un centravanti statico, anche se sa far valere il suo fisico. Può giocare sia da prima che da seconda punta. Per certi versi ha un qualcosa, a livello di caratteristiche, che potrebbe ricordare Lautaro».

David e il suo eventuale inserimento nel gioco dell’Inter

ALTERNATIVA – Poi Damiani ritiene David molto importante nel 3-5-2 dell’Inter di Simone Inzaghi: «Sarebbe il modulo perfetto per lui, proprio perché può giocare là davanti in entrambi i ruoli. È rapido, reattivo, segna anche se non è mai stato un grande goleador. Direi comunque che si parla di un calciatore completo. Sarebbe un’alternativa di grande livello».

ADATTABILE – Infine, lo stesso Damiani confronta l’attaccante del Lille a Marcus Thuram: «David a livello di fisico è meno possente di Thuram, l’interista è alto un metro e 92. Morfologicamente non sono uguali. Come tipo di ruolo possono anche avere delle similitudini, ma soprattutto possono coesistere. Può giocare con tutti, potrebbe fare parte di un quartetto di alto livello».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna