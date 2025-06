Damiani: «Chivu-Inter? Scommessa, ma sono convinto di questo!»

Damiani parla dell’arrivo di Chivu sulla panchina dell’Inter. L’agente Fifa ha anche commentato il ritorno di Allegri sulla panchina del Milan e l’arrivo di Igli Tare alla dirigenza.

NUOVE PANCHINE PER MILAN E INTER – Nella prossima stagione, già l’Inter in quella corrente perché non ha finito di giocare, la Beneamata e il Milan saranno allenate da due allenatori diversi rispetto all’annata passata. I rossoneri hanno riaccolto Massimiliano Allegri, mentre la dirigenza interista ha affidato la sua guida tecnica all’ex nerazzurro Cristian Chivu. Oggi peraltro, alle 23.15, l’allenatore rumeno si presenterà davanti alla stampa e giorno 18 alle 3 italiane debutterà sulla panchina interista al Mondiale per Club contro il Monterrey. Oscar Damiani, ex giocatore e noto agente FIFA, si è espresso a Tmw in questa maniera sia su Allegri che su Chivu. Le sue parole: «Stimo molto Tare e con Allegri può costruire una coppia vincente. Chivu è una scommessa ma conosce l’Inter, che ha una grande dirigenza. Non ci sono risultati senza grandi dirigenti. Sono convinto che i nerazzurri faranno bene». Il rumeno è subentrato a Simone Inzaghi, il quale ha deciso di dire di sì alle avances milionarie dell’Al-Hilal. Inoltre, anche Inzaghi sarà al Mondiale per Club e nella prima partita affronterà il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso.