L’agente Oscar Damiani è piuttosto critico nei confronti degli arbitri, sotto l’occhio del ciclone dopo le rivelazioni della trasmissione “Le Iene” su Inter-Juventus del 2018 (vedi articolo). Ecco le sue parole durante “Sportitalia Mercato”.

SISTEMA IDENTICO – Oscar Damiani valuta la situazione legata a Inter-Juventus del 2018: «C’è un’indagine, si vedrà. Ci saranno delle conclusioni, sicuramente il mondo arbitrale è troppo chiuso. Sarebbe più giusto aprire e spiegare, come si era pensato in passato: poi alla fine non è cambiato niente. C’è il VAR, ma non è cambiato niente».

CHI FARÀ MEGLIO? – Damiani poi si sposta sull’attualità e sui tanti cambi in Serie A, fra cui Simone Inzaghi all’Inter. L’agente non ha ancora un’idea di chi sia il migliore fra i movimenti in panchina: «Adesso vedremo. Gli allenatori sono importanti, però io sono dell’avviso che la cosa più importante sia la società, anche più dei calciatori. Ci sono stati dei cambi, gli allenatori sono bravi e cambiare ogni tanto è positivo. I risultati diranno chi ha fatto bene e chi ha fatto la scelta giusta».