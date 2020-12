Damiani: “Agoumé uno dei 2002 più forti. L’Inter ci crede molto. Ora…”

L’agente Oscar Damiani ha parlato del giovane centrocampista Lucian Agoumé, giocatore di proprietà dell’Inter, in prestito allo Spezia. Negli scorsi giorni, in esclusiva a Inter-News.it (vedi articolo), aveva spiegato la situazione legata al francese.



DICHIARAZIONI – Queste le parole di Oscar Damiani, noto agente, ai microfoni di “Radio Bianconera”, nel corso di “Domenica Sport”, su Lucien Agoumé, giovane centrocampista di proprietà dell’Inter, in prestito allo Spezia. «Devo chiarire che il suo agente si chiama Djibril Niang, io ho contribuito solo a portarlo all’Inter. Lo conoscevo, ero andato a vederlo con le Nazionali giovanili e l’Inter ha fatto un investimento importante per acquistarlo dal Sochaux, quasi sei milioni di euro. Ci crede molto. Ora è allo Spezia, in una casa che gioca bene. L’allenatore è molto bravo anche se non fa giocare Agoumé, c’è molta concorrenza. Ha fatto una buona partita in Coppa Italia e spero che trovi un po’ più di squadre di più perché è uno dei 2002 più forti al mondo».

Fonte: RadioBianconera.com