Damiani: «Agoumé? Gran talento, può diventare titolare all’Inter»

Per Agoumé stasera serata sfortunata: ha perso 2-0 in Nantes-Brest di Coupe de France (vedi articolo). L’agente Damiani, ospite di Sky Sport per Calciomercato – L’Originale, l’ha portato all’Inter e ritiene che possa diventare un titolare dei nerazzurri.

GIOVANE DI SUCCESSO – Lucien Agoumé sta facendo un prestito formativo con il Brest in Francia (dove ora ha come compagno Martin Satriano), nonostante la sconfitta di stasera. Oscar Damiani, che ne ha curato l’arrivo in nerazzurro nel 2019, conferma le doti del centrocampista classe 2002: «Agoumé? Ho visto proprio oggi il suo procuratore, Djibril Niang. È un ragazzo secondo me di grandissimo talento, che può diventare anche un titolare dell’Inter».