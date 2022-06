Damiani: «Addio Skriniar? Plusvalenza Inter. Sono operazioni da fare»

Oscar Damiani, intervenuto in collegamento su New Sound Level 90FM, oltre a parlare di Radu (vedi articolo) si è espresso anche su Skriniar. Lo slovacco potrebbe lasciare l’Inter

PLUSVALENZA − Damiani discute sul possibile addio di Skriniar dall’Inter: «Se qualcuno verrà ceduto sarà rimpiazzato. Milan Skriniar comunque sarebbe una grossa plusvalenza. Ammortizzando i costi in 5 anni sono operazioni che si possono fare. Le squadre italiane negli ultimi anni non sono state gestite bene, questa è la strada per mettere a posto i bilanci».