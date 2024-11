D’Ambrosio: «Maldini già da Inter? Può diventarlo ma serve costanza!»

A margine di un evento organizzato dal Monza, Danilo D’Ambrosio si è espresso sulla sua squadra ma anche su Daniel Maldini, spesso accostato all’Inter in ottica calciomercato.

VOGLIA DI RISCATTO – Danilo D’Ambrosio racconta le sensazioni in casa Monza, prima di passare a parlare di Daniel Maldini: «Quando fai delle ottime prestazioni, soprattutto con squadre forti e non riesci punti a casa, talvolta anche soltanto per demeriti nostri, un pochino il morale si abbassa. Però in questo momento stiamo lavorando su questa cosa qua e il campionato è ancora lungo e c’è tempo per fare delle ottime prestazioni e partite. Il Monza ha voglia di riscatto non tanto per quanto riguarda le prestazioni perché le partite ci sono state ma a livello di numeri. Puoi fare un bel calcio e puoi avere tutte le occasioni che vuoi ma se poi non porti a casa dei punti la classifica parla chiaro».

Maldini all’Inter? L’ex D’Ambrosio dice la sua!

PROSPETTIVA – Danilo D’Ambrosio, poi, si pronuncia sul suo compagno Daniel Maldini. Ecco cosa ne pensa l’ex difensore dell’Inter della possibilità di trasferirsi in nerazzurro: «Daniel Maldini ha delle potenzialità incredibili, talvolta forse non si rende conto neanche lui di quanto in prospettiva possa diventare un giocatore importante. Noi cerchiamo di coccolarcelo bene, nella speranza che anche lui riesca a dare il contributo che noi tutti speriamo ci dia. Se già da Inter o Milan? Secondo me Maldini è un giocatore che, essendo in Nazionale, può diventare di quel livello lì. Però la differenza la fa la costanza, non solo per lui ma per tutti i giocatori. Arrivare a giocare determinate partite, campionati, per arrivare a determinati risultati quello che conta è la costanza».