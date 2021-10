D’Ambrosio in gol nelle ultime 7 stagioni: solo un altro difensore come lui

Danilo D’Ambrosio è sempre andato in gol nelle ultime 7 stagioni, come il terzino dell’Inter in Serie A solo un altro difensore.

STATISTICA – Su Danilo D’Ambrosio emerge un interessante dato statistico. Come riportato su Twitter da OptaPaolo, il terzino dell’Inter, andato in gol ieri sera in casa dell’Empoli, ha sempre segnato nelle ultime 7 stagioni in Serie A. Solo 2 difensori ci sono riusciti nel massimo campionato italiano. Uno è appunto il giocatore nerazzurro, l’altro è Leonardo Bonucci, centrale della Juventus.

Fonte: Twitter OptaPaolo