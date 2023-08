D’Ambrosio, esordio ufficiale con gol con la maglia del Monza

Esordio da sogno per Danilo D’Ambrosio con la maglia del Monza. Gol contro la Reggiana in Coppa Italia per l’ex Inter.

GOL – Danilo D’Ambrosio ha segnato il momentaneo gol dell’1-0 contro la Reggiana. Il difensore ex Inter ha colpito all’esordio ufficiale con la maglia del Monza e dimostra ancora una volta il suo feeling con la rete nonostante la posizione. Non poteva iniziare meglio di così la sua nuova esperienza in Italia dopo i 9 anni in nerazzurro.