D’Ambrosio cuore nerazzurro: «Sarò sugli spalti a sostenere l’Inter!»

Danilo D’Ambrosio ha parlato della sua ultima esperienza al Monza e del legame che ancora lo unisce all’Inter.

I NERAZZURRI – Danilo D’Ambrosio si è così espresso a margine dell’evento organizzato da Luca Caldirola per sensibilizzare nella lotta contro il tumore: «All’Inter ho vissuto momenti della vita positivi e negativi, nell’ultima parte sicuramente positivi. Al Monza mi hanno sempre supportato, sia in casa sia in trasferta. C’erano tantissimi tifosi anche quando eravamo fuori dalla regione lombarda, per cui mi ha colpito il loro attaccamento alla squadra. Finale di Champions League? La guarderò insieme a mia moglie e ai miei figli, sarò in tribuna a sostenere i miei ex compagni».

D’Ambrosio e la storia all’Inter: un crescendo nel segno dell’umiltà e del sacrificio

IL MERITO – D’Ambrosio ha rappresentato una figura simbolo della rinascita dell’Inter. Dai preliminari di Europa League alla conquista del diciannovesimo scudetto, il calciatore campano ha vissuto la banter era senza mai nascondersi. Nonostante le difficoltà complessive della squadra meneghina, D’Ambrosio ha infatti preferito assumere un ruolo di guida nello spogliatoio e di responsabilità davanti alle telecamere. Senza rinunciare a spiegare e descrivere le problematiche interne al gruppo, il giocatore italiano ha voluto anche offrire una parte costruttiva, spingendo l’Inter verso il ritorno ai vertici del nostro calcio.

LA STORIA – Grazie alla sua mentalità e alla sua predisposizione al sacrificio, D’Ambrosio si è così potuto regalare un successo incancellabile, quel diciannovesimo scudetto che ha creato le premesse per la successiva conquista della seconda stella da parte dell’Inter.