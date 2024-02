Damato: «Sommer-Nzola? Rigore giusto, spiego il motivo»

Uno dei membri dell’AIA ed ex arbitro Antonio Damato è stato ospite del format Open Var di Dazn. All’appello l’episodio Yann Sommer-Mbala Nzola durante Fiorentina-Inter.

EPISODIO – Antonio Damato ha dato giudizio positivo delle scelte dell’arbitro di Fiorentina–Inter: «Dinamica particolare, non consueta. Arbitro Aureliano e Var Marini, la revisione è stata accurata. La dinamica non è delle più facili da valutare. Il portiere colpisce il pallone per prima ma contemporaneamente a Nzola. Gli prende il volto pieno però, toccare prima il pallone non salva il calciatore che commette fallo imprudente. Un attimo prima colpisce il pallone, ma il volto di Nzola viene colpito con un pugno in faccia. C’è disputa del pallone, non c’è volontarietà o cattiveria»