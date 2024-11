Damato replica a Conte: «Rigore Inter-Napoli non inventato! Spiego VAR»

Nel post partita di Inter-Napoli Antonio Conte si presenta infuriato davanti alle telecamere. La contestazione è rivolta al VAR, che non è intervenuto sul fallo da rigore di Anguissa su Dumfries. Antonio Damato spiega il protocollo e risponde alle proteste dell’allenatore azzurro.

NON INVENTATO – Antonio Damato, responsabile del settore tecnico arbitrale, è l’ospite di “Open Var” nella trasmissione di Dazn. Al termine di Inter-Napoli e dopo le infuocate proteste di Antonio Conte, l’esperto del settore spiega: «Sicuramente il VAR è uno strumento importante e ha aiutato il calcio in generale a migliorare. Però c’è un protocollo che va rispettato e l’intervento del VAR è previsto solo quando vi è un chiaro ed evidente errore da parte dell’arbitro. Se parliamo del calcio di rigore concesso stasera in Inter-Napoli, sicuramente si tratta di un fallo leggero e un rigore sotto gli standard di quelli che vorremmo vedere assegnati ma non è un rigore inventato».

Conte si altera ma il rigore c’è: lo spiega Damato

GLI ESTREMI – Antonio Damato prosegue con la sua analisi dopo Inter-Napoli: «L’arbitro, anche ben posizionato, ha visto un contatto e ha dato rigore. Questo rigore viene confermato perché le immagini documentano un contatto che c’è, una dinamica precisa, un arbitro che posizionato meglio non si può. Quindi in questi casi rimane la decisione presa dal direttore di gara, che vede questo contatto e lo ritiene meritevole il calcio di rigore. In questo caso il protocollo VAR non permette di intervenire. Il VAR può intervenire soltanto se questo contatto non ci fosse mai stato, se l’arbitro fosse incorso in un chiaro ed evidente errore o se ci fosse stata una simulazione. Sicuramente è un contatto leggero, ripeto, però è anche vero che non possiamo parlare di rigore inventato perché ci sono gli estremi per assegnarlo».