Damascelli va contro la realtà: «All’Inter rigorino da repertorio!»

L’Inter ha vinto agevolmente contro il Lecce per 2-0, col rigore nettissimo segnato da Calhanoglu nella ripresa. Damascelli commenta a suo modo.

COMMENTO STERILE – Tony Damascelli, nel commentare le partite del sabato di ieri Inter e Milan per Il Giornale, si pronuncia in maniera discutibile sul rigore netto concesso ai nerazzurri: «Basta il Lecce per guarire l’Inter, tutto previsto, Inzaghi ritrova la voce smarrita a Genova, fragile resistenza dei salentini, rigorino da repertorio, non avvertita l’assenza di Lautaro. Preoccupante la sconfitta del Milan, amarissima quella della Lazio. Il Parma, su di giri e di gioco, ha buttato via mezza dozzina di occasioni, Pavlovic si è presentato come il guardiano di una casa con porte e finestre spalancate, male la cosiddetta fase difensiva, decente quella di attacco, niente di più dell’ordinario considerata la cifra dei milanisti, primi dubbi sull’apporto che Fonseca possa dare al gruppo, squadra slegata, capace di offendere ma assolutamente distratta di fronte alle combinazioni di grande qualità del Parma (si scriverà molto dell’avvocato Pecchia), necessaria per Ibrahimovic una riflessione».