Damascelli insiste: «Thuram? Nella Francia non importante come nell’Inter»

Marcus Thuram in Olanda-Francia potrebbe avere una nuova chance. Ma Tony Damascelli tenta di ridimensionare il peso dell’attaccante dell’Inter all’interno della squadra di Deschamps.

NUOVA CHANCE – Questa sera la Francia tornerà in campo agli Europei per sfidare l’Olanda nella seconda sfida del girone, dopo aver vinto 1-0 nella prima contro l’Austria. Proprio in occasione dell’ultimo trionfo in campo per novanta minuti il CT Deschamps ha puntato su Marcus Thuram, alle spalle di Kylian Mbappé. Mentre l’altro giocatore francese dell’Inter, Benjamin Pavard, è rimasto in panchina. In Olanda-Francia per i due interisti potrebbe esserci un nuova chance, andando a sfidare gli altri due nerazzurri olandesi Stefan De Vrij e Denzel Dumfries. Secondo Tony Damascelli, però, nella Francia il ruolo di Thuram assume un valore diverso rispetto a quello occupato nell’Inter di Simone Inzaghi.

Thuram, che posto nella Francia? Damascelli ridimensiona

DIFFERENZA – Tony Damascelli è intervenuto a Radio Radio Mattino Sport e News introducendo Olanda-Francia ed esprimendo il proprio parere, in particolare, sull’attaccante dell’Inter: «La Francia non mi esalta: mancano i grandi interpreti in mezzo al campo. Secondo me devono giocare Giroud e Griezmann, che sono stati i giocatori in attacco della Francia migliori degli ultimi 10 anni. Se non gioca Mbappe, Thuram può essere importante. Ma per i francesi non è così importante come lo è da noi e come lo è stato nell’ultimo campionato. Griezmann e Giroud sono le soluzioni ideali per la nazionale di Didier Deschamps». Tra l’altro non è la prima volta che Damascelli che si dimostra contrario alla presenza di Thuram nel team della Francia.