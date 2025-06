Damascelli spara a zero: «Calhanoglu? Inter in default, servono soldi»

Damascelli spara a zero sull’Inter e non è una novità. Parlando di Calhanoglu e delle avances del Galatasaray si è espresso in questo modo.

VENDERE – L’Inter si gioca il Mondiale per Club negli USA e allo stesso tempo pensa al calciomercato. In uscita occhio al nome di Hakan Calhanoglu, corteggiato in maniera concreta dal Galatasaray. Tony Damascelli, ospite su Radio Radio Mattino Sport e News, spara come sempre a zero: «L’Inter ha bisogno di fare soldi al di là della propaganda, continua a rifinanziare debiti, ma ha bisogno di portare a casa denari. Calhanoglu è uno di questi, da capire cos’ha in testa la proprietà, non la dirigenza. Non credo che il problema sia solo la cessione di Calhanoglu, che non è giovanissimo. È una possibilità di intascare dei soldi. Ma è un problema di entrambe le squadre che rappresentano il calcio italiano al Mondiale per Club: sono due società in default». La società nerazzurra, nei giorni scorsi, ha diramato un comunicato dove dava notizia di voler anticipare il rimborso del bond da 415 milioni di euro. Durante l’ultima stagione, peraltro, la Beneamata ha incassato tantissimi soldi grazie al percorso realizzato in Champions League, fermatosi alla finale, e anche grazie alla partecipazione al Mondiale per Club.