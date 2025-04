Damascelli sicuro: «Calhanoglu miglior centrocampista d’Europa»

Damascelli, nel commentare Milan-Inter, ha voluto sottolineare le grande qualità di Calhanoglu. Il centrocampista turco, definito il migliore in Europa, ha segnato il gol del definitivo 1-1 a San Siro.

GIUDIZIO – Il tema del giorno è ovviamente il day-after di Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. Il match finito 1-1 con le rete di Tammy Abraham prima e Hakan Calhanoglu poi è finito sotto la lente di ingrandimento del collega Tony Damascelli. Quest’ultimo, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha commentato il derby di Milano e poi si è espresso su due grandi protagonisti come Calhanoglu e Tijjani Reijnders. Le sue parole: «Primo tempo nulla di eccitante, secondo tempo giocato con ritmo e ha coinvolto di più. Giusto il pareggio: ho visto un’Inter più squadra e un Milan di cuore. Alcuni giocatori hanno confermato i propri limiti, Theo Hernandez si conferma sopravvalutato. Calhanoglu è il miglior centrocampista d’Europa e Reijnders il miglior centrocampista d’Italia». Ieri, il turco ha timbrato nuovamente dalla distanza, come già aveva fatto qualche settimana prima contro il Monza nella pirotecnica rimonta nerazzurra da 0-2 a 3-2. Nella serata di ieri, ha piegato le mani a Mike Maignan, zittendo la parte di stadio tinta da colori rossoneri.