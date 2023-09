Damascelli: «Rinnovo Inzaghi? Un messaggio dell’Inter e di Marotta»

Ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Inzaghi con l’Inter, un qualcosa di ormai scontato da almeno un mese ma che ora ha anche la certezza. Damascelli commenta sia le tempistiche sia cosa significhi all’interno.

L’ANNUNCIO – Tony Damascelli, in collegamento con Radio Radio Mattino, parla del rinnovo di Simone Inzaghi: «Singolare il modo di annunciarlo, dopo la terza giornata di campionato. Ma questo rinnovo arriva alla vigilia del derby Inter-Milan, quindi può essere un messaggio alla squadra e all’ambiente. Questo è un messaggio della società e di Giuseppe Marotta importante per il professionista Inzaghi, però gli allenatori non sono un patrimonio del club: sono i calciatori, per i quali si investe per il futuro. Gli allenatori sono quasi dei dirigenti, che fanno parte dell’organigramma e anche dopo un risultato positivo possono essere mandati a casa. Cosa che non accade coi calciatori».