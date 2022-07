Damascelli: «Lukaku sempre in mezzo alle scatole di Dybala! Ora all’Inter»

Lukaku e Dybala si sono incrociati tanto negli ultimi anni di mercato tra Juventus, Manchester United e Inter. Tony Damascelli ritiene la questione Joya infinita. Questo il suo intervento a Radio Radio

OSTACOLO LUKAKU − Secondo Damascelli, il belga si trova sempre in mezzo alle scatole della Joya: «La storia di Paulo Dybala è come la Salerno-Reggio Calabria, non finirà mai. È eterna questa vicenda, già alla Juventus c’erano tanti problemi. Si diceva che rinnovasse e poi non ha più rinnovato. Stessa cosa all’Inter, si diceva che avesse preso casa a Milano, ma nulla. Improvvisamente appare Romelu Lukaku. Il belga sta sempre in mezzo alle scatole di Dybala. Già ai tempi della Juventus. Lukaku doveva andare a Torino con Dybala al Manchester United ma non se ne fece più niente perché Lukaku andò all’Inter. Stessa cosa adesso, Dybala doveva andare all’Inter ma tutto è stato bloccato per il ritorno proprio del belga».