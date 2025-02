Damascelli: «Lazio e Napoli? Inter, dipenderà dalla testa di Inzaghi»

Damascelli si focalizza sui prossimi impegni dell’Inter, che dovrà vedersela prima in Coppa Italia contro la Lazio e poi con il Napoli in campionato.

NELLA TESTA DI SIMONE – Tony Damascelli, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha parlato dell’Inter che si è ritrovata in vetta alla classifica a pochi giorni dallo scontro diretto con il Napoli. Allo stesso tempo, secondo il giornalista, tanto dipenderà dalle prossime scelte di Simone Inzaghi che dovrà decidere, a detta sua, se rischiarsela anche in Coppa Italia oppure se preservare la sua squadra in vista del Diego Armando Maradona. Il suo intervento: «Momento di attesa, di attesa della Champions League. E in quel torneo crescono molto le ambizioni e le speranze dell’Inter. In campionato momento di attesa, chiaro che la partita di sabato può essere la svolta. Mettere il Napoli distante potrebbe dire molto psicologicamente. Tanto sta alla testa di Simone Inzaghi. Che squadra metterà in campo domani? Che valore darà alla Coppa Italia? Farà il sacrificio di rinunciare alla Coppa Italia con delle scelte per pensare alla partita di sabato? Oppure vorrà puntare anche sulla coppa nazionale? Insomma su questo bisogna fare delle riflessioni». Domani sera l’Inter giocherà contro la Lazio in Coppa Italia e va caccia della semifinale con il Milan.