Damascelli: «Lautaro Martinez per lui e per gli altri! Inter ha un solo difetto»

Damascelli parla della forza dell’Inter, trovando un solo difetto a questa squadra. Il giornalista in diretta su Rai 2 poi si sofferma a parlare di Lautaro Martinez.

GRANDE MOMENTO – Tony Damascelli ha sottolineato il grande momento del club nerazzurro soffermandosi in particolare sul Capitano: «Difetto Inter che non segna con le mezze ali? Il vero difetto di questa Inter è che a Inzaghi manca di vincere solo il campionato. Perché lo ha vinto Stefano Pioli, lo ha vinto Massimiliano Allegri, lo ha vinto Maurizio Sarri e lo ha vinto anche Luciano Spalletti, quindi manca solo a Inzaghi che in nerazzurro ha confermato di essere tra i migliori. Per il resto per me l’Inter ha tante qualità, a partire da un grande portiere come Sommer. Anche il lavoro di Lautaro Martinez non è da sottovalutare: fa bene a sè stesso e agli altri. Non è un caso che con lui hanno fatto molto bene Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Marcus Thuram e quando impiegato anche Marko Arnautovic. Poi nel tempo libero segna anche lui».