Damascelli: «Juventus-Inter 1-1! Mi auguro si smentisca una cosa»

Damascelli pronostica Juventus-Inter, partita in programma domenica sera. Il giornalista poi si riferisce anche ad un concetto societario.

SCONTRO DIRETTO − Tony Damascelli, in collegamento su Rai Due durante la trasmissione ‘A Tutto Campo‘, ha parlato della scontro di domenica: «L’Inter ha un set point, è più forte in questo momento. La Juventus è handicappata viste le defezioni. I nerazzurri giocheranno mercoledì in Champions League, mi auguro che la partita smentisca la situazione finanziaria dei due club. Risultato? Dico 1-1, un punto serve a tutte e due. La vittoria dell’Inter staccherebbe la Juventus che però non ha quella priorità e una vittoria della Juventus non cambierebbe il cammino dell’Inter. Bomber? Elementare Lautaro Martinez. L’uomo in più dell’Inter, capace di cambiare le sorti della sua squadra in Italia e in Europa».