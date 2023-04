Damascelli: «Inzaghi? Credo abbia futuro definito. Ma un augurio»

Damascelli non è troppo convinto da Inzaghi, nemmeno dopo che ieri ha conquistato la finale di Coppa Italia. In un intervento a Radio Radio, il giornalista crede che solo vincere la Champions League a Istanbul il 10 giugno potrà salvare l’esonero.

SI CAMBIA? – Tony Damascelli va abbastanza cauto sull’Inter e su Simone Inzaghi all’indomani della partita con la Juventus: «Ha approfittato di questi fantasmi juventini, ha giocato una partita intelligente e lineare. Una delle più modeste semifinali della storia della Coppa Italia tra due grandi squadre, una reduce e sopravvissuta e l’altra che sta andando in finale – dove probabilmente vincerà – e in semifinale di Champions League. In coppa di più non si può chiedere a livello di trofei, poi il campionato è ancora un punto interrogativo. Per la qualificazione alla prossima Champions League. Ho l’idea che Inzaghi, nonostante questo, a meno che non arrivi una vittoria in Champions League abbia un futuro già definito. Me lo auguro per lui. Poteva fare di più Inzaghi? Con questo parco giocatori sì. Qualcuno dimentica il numero di sconfitte in campionato? Nelle coppe un trionfo, in campionato una delusione».