Damascelli: «Inzaghi? Ambiente Inter tra 2 ex! Mourinho, beffa…»

Damascelli spiega il motivo per il quale Simone Inzaghi sia ancora in bilico sulla panchina dell’Inter. Poi si concentra sulla gara con la Roma

PARTITA FONDAMENTALE − In collegamento su “A Tutto Calcio“, Tony Damascelli ha detto la sua sui tecnici di Roma e Inter: «La beffa per Mourinho è che l’Inter lo mandasse fuori dalla corsa Champions League, proprio la sua ex squadra. Roma-Inter sarà una partita fondamentale per la Roma e Mourinho, che sta disegnando il suo addio dal calcio italiano. Inzaghi? Per rimanere dovrebbe vincere la Coppa dei Campioni. Si ritrova in un ambiente che non ha ancora dimenticato Mourinho e che ha assorbito Antonio Conte. Non si possono perdere 11 partite in campionato».