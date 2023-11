Damascelli: «L’Inter ha una storia con le coppe, non come la Roma»

Damascelli valuta il momento dell’Inter, che arriva alla terza sosta per le nazionali della stagione in testa. Da parte del giornalista arriva un paragone sia con la Juventus, per la Serie A, sia con la Roma per il percorso europeo.

IL VALORE – A Radio Radio – Lo Sport, il giornalista Tony Damascelli comincia la sua impressione sull’Inter dal gol di Federico Dimarco di ieri: «Voluto o no? I gol mi piacciono sempre, tutti. I gol sono gol, sull’almanacco cosa c’è scritto? Che è gol, sarà un caso ma comunque è un gol. Ha sbloccato una partita facile, poi c’è stato il raddoppio: tutto bene, quando si vince si vince. Nel nostro campionato gli Inter-Juventus sono credibilissimi, ma l’Inter molto di più. Il campionato italiano è questo, è modesto: prendete le classifiche del campionato inglese, dove le prime quattro sono divise da due punti. Nel campionato spagnolo idem, in quello italiano a otto. Questo dimostra come il nostro campionato sia modesto, che si esalta per partite che hanno una grande atmosfera. Ma ce l’hanno anche a Israele, in Grecia e a Istanbul. Per questo ci accontentiamo del corto muso. L’Inter è una squadra solida, che dal periodo di Antonio Conte ha una sua identità. L’Inter ha una storia con le coppe, non è un caso come la Roma».