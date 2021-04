Il giornalista Tony Damascelli sottolinea il ruolo fondamentale di Conte nell’Inter. Una squadra che vive e gioca a immagine e somiglianza del suo tecnico. Ecco le parole del giornalista a “La Domenica Sportiva”.

CURA DEI DETTAGLI – Se l’Inter dovesse arrivare a vincere il titolo, il merito sarebbe innanzitutto di Antonio Conte. Il giornalista Tony Damascelli è fermamente convinto di questo: «Lui cerca sempre il massimo. questo suo impegno maniacale è giusto. Questo è uno scudetto di Conte, non ci sono altre didascalie per questo viaggio dell’Inter. Però, come tutti gli eccitanti, dopo un po’ c’è un down. Ma lui ha cambiato questa squadra. Ha cambiato durante l’anno, la squadra è un po’ più raccolta».