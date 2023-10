Damascelli: «Inter, un punto interrogativo. Ma i risultati sono buoni»

Damascelli analizza l’inizio di stagione dell’Inter, seconda in classifica a -2 dal Milan capolista alla sosta per le nazionali. Il giornalista, intervenuto nel corso di Radio Radio Mattino, trova degli errori ma anche risultati positivi.

IL GIUDIZIO – La valutazione di Tony Damascelli sull’Inter: «Il calendario non è una sorpresa, è tutto previsto e prevedibile. Tutto sta alle condizioni a cui si arriva a certe partite, se ci saranno infortuni e se ci saranno tutti gli effettivi. Poi sono un po’ prudente a dare già verdetti sullo stato delle nostre squadre, perché siamo davvero soltanto all’inizio della coppa e del campionato. Le scelte fatte da Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi, per quanto riguarda l’attacco, sono da punto interrogativo. Non si può pensare che l’Inter abbia certi giocatori per sostituirne due importantissimi come Edin Dzeko e Romelu Lukaku: ritengo che si siano commessi degli errori sotto questo punto di vista. La squadra, tranne Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Davide Frattesi, è vecchia e non sembra abbia un futuro. Ma i risultati non la condannano».