Damascelli: «Inter agli ottavi, non era successo con ex allenatori-docenti»

Tony Damascelli, in collegamento con La Domenica Sportiva su Rai 2, ha elogiato Inzaghi per il lavoro all’Inter parlando anche della qualificazione agli ottavi di Champions League. Una frecciatina per alcuni predecessori.

MERITO − Tony Damascelli elogia Simone Inzaghi e tira una frecciatina ad Antonio Conte e Luciano Spalletti: «Inzaghi è alla prima grande esperienza in una grande squadra. Sta giocando bene senza il complesso delle assenze di Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Christian Eriksen. Ora l’Inter è una squadra che sta bene. Dopo dieci anni l’Inter ha passato il turno di Champions League, cosa da non sottovalutare, non era riuscita con alcuni allenatori considerati docenti di calcio».