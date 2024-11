Damascelli: «Inter-Napoli? Conte si lamenta solo se gli serve!»

Tony Damascelli tira fuori critiche su critiche non solo su Inter-Napoli, ma anche su Antonio Conte e il calcio italiano in generale. Il suo intervento su Radio Radio.

PAREGGIO – Inter-Napoli è finita 1-1 ed ha prevalso l’equilibrio tra due squadre che hanno dimostrato livelli totalmente diversi. I nerazzurri hanno dominato e non hanno portato a casa i tre punti solamente a causa dei due pali colpiti nel corso del secondo tempo. Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco hanno avuto una sfortuna tremenda, soprattutto il turco che ha sbagliato il suo primo rigore con la maglia nerazzurra. Anche Lautaro Martinez si aggiunge agli errori a tu per tu con Alex Meret, sbagliando lo stop con Olivera dietro alle spalle.

Inter-Napoli, il commento di Damascelli

COMMENTO – Tony Damascelli ha fatto un discorso generale sul match, criticando tra l’altro l’intervento post-partita di Antonio Conte. Le lamentele arrivano a comando, il giornalista lo fa notare prontamente: «Nel primo tempo in Inter-Napoli hanno dimostrato solidità. Il secondo è stato molto sporco, fatto di paura di perdere con occasioni bruciate. Il rigore, il palo di Dimarco. Il rigore è un episodio figlio di un calcio che non capisco. Ormai il calcio è controllato dagli arbitri. Conte si lamenta quando gli serve, fa solo capricciosi lamenti. Dopo l’Empoli non ha parlato: ha dimenticato quando era all’Inter, ha dimenticato quando era alla Juventus. Quello di Anguissa in Inter-Napoli comunque era un contrasto di gioco, non un contatto. Prima non si giocava un calcio del genere, lo ha detto un grande difensore come Giuseppe Bergomi. L’Inter non dominerà il campionato. L’unico campionato in cui ci sono sei squadre in due punti, ma tra prima e ultima un divario così ristretto non si era mai visto. Il livello tecnico quindi è modesto. Atalanta e Lazio sono al secondo posto a -1 dal Napoli nonostante le tre sconfitte subite»