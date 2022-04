Damascelli: «Inter essenziale. Lautaro Martinez era da rosso!»

Tony Damascelli critica duramente gli attaccanti dell’Inter dopo lo 0-1 in casa della Juventus. E recrimina per un errore su Lautaro Martinez. Ecco le sue parole in collegamento con “La Domenica Sportiva”.

SENZA ATTACCO – La coppia d’attacco nerazzurra delude pesantemente Tony Damascelli. Ecco le parole del giornalista dopo la vittoria nerazzurra di stasera all’Allianz Stadium: «L’Inter con i due attaccanti in questa condizione non va avanti. Tanto che ha vinto ad Anfield Road con un gol di Sanchez (errore, il gol vittoria fu di Lautaro Martinez, ndr). E Lautaro era da espellere stasera. Siamo andati avanti dieci anni con l’episodio di Miralem Pjanic, ora vediamo quanto andremo avanti qui. L’Inter è stata essenziale, ha vinto con un tiro in porta».