Damascelli: «Inter, storia Champions League a favore. Allarme…»

Damascelli prende in esame alcune finali di Champions League del passato che potrebbero rassicurare l’Inter. Nel corso della trasmissione “A Tutto Calcio” il giornalista mette in evidenza un punto debole dei nerazzurri.

FAVORITA – Antonio Damascelli espone le proprie opinioni sull’Inter in vista della finale di Champions League: «All’Inter è cresciuta l’autostima in un momento molto molto importante. Se facciamo un parallelo col Manchester City ritengo che l’Inter abbiamo soluzioni offensive molto interessanti e pericolose. Ma quello che deve preoccupare è la fase difensiva. Anche nella seconda parte della finale di Coppa Italia con la Fiorentina non è stata eccellente e durante la stagione l’anello debole è stata proprio la difesa. Non si possono perdere 12 partite di campionato, quello è un segnale d’allarme. Quello che prevedono gli allibratori solitamente si realizza ma è vero che in finale di Champions League, e ce lo dimostra la storia, spesso la stra-favorita non vince. È successo alla Juventus contro l’Amburgo e al Milan col Liverpool. Quest’anno proprio ad Istanbul si ripropone un’italiana contro un’inglese. Mi auguro si ripeta quel risultato, ovvero una squadra stra-favorita che non riesce a vincere. Però il divario tecnico è molto ma molto sensibile».