Damascelli durissimo: «Dimarco e Frattesi 4! Italia, basta Jorginho»

Damascelli non ha mezze misure dopo la sconfitta dell’Italia. Il giornalista dà i voti degli Azzurri, surclassati dalla Spagna ben oltre il risultato di 1-0, e condanna le prove di tanti giocatori fra cui Dimarco e Frattesi. Dell’Inter salta Barella.

I VOTI – Durante Notti Europee su Rai 1, arrivano i voti di Tony Damascelli per l’Italia battuta 1-0 dalla Spagna. Che sono pesantissimi, tolto Gianluigi Donnarumma che becca 9. Poi 6 per Nicolò Barella e Riccardo Calafiori, nonostante quest’ultimo abbia fatto autogol. Quindi 5 per Alessandro Bastoni e i subentrati Andrea Cambiaso e Bryan Cristante. I 4 sono tantissimi: Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Jorginho, Federico Chiesa, Davide Frattesi, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Scamacca. Per Luciano Spalletti il voto di Damascelli è addirittura peggiore: SV, non giudicabile. Come gli altri subentrati Mateo Retegui e Mattia Zaccagni.

Il giudizio di Damascelli su Dimarco, Frattesi e Jorginho nell’Italia

IL COMMENTO – Damascelli, oltre al 4 per Dimarco, ne motiva altri: «Devo essere sincero, io non mi sarei mai aspettato una prova dei difensori così slacciata e non reattiva. Soprattutto mi hanno deluso quelli che potevano cambiare il ritmo e il gioco, vale a dire sia Chiesa sia in parte Frattesi. Non voglio più parlare di Jorginho e porto una provocazione: quando noi siamo usciti ai Mondiali del 1974 il nuovo commissario tecnico dell’Italia, Fulvio Bernardini, ringraziò sia Gianni Rivera sia Sandro Mazzola. Non so se capisco di chi si trattasse, iniziò una nuova epoca con Giancarlo Antognoni eccetera. Bisogna capire se questo giocatore è utile alla Nazionale: io dico di no».