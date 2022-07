Damascelli: «Due mesi fa Dybala sicuro all’Inter, Lukaku mai. Nel calcio…»

Tony Damascelli, in collegamento a Radio Radio, ha parlato del futuro di Dybala adesso lontano dall’Inter rispetto a due mesi fa. Citato anche Lukaku. Nel calcio mai dare per scontato nulla. Così il giornalista

CAMBIAMENTI − Damascelli ragiona un po’ sulla situazione legata a Dybala: «Paulo Dybala non gioca 60 partite l’anno come dovrebbe uno del suo talento. In inverno, lui raggiunge un accordo con la Juventus ma poi improvvisamente nel giro di una settimana fa saltare tutto ci deve essere una spiegazione. Due mesi fa, nessuno ci credeva che l’Inter prendesse Romelu Lukaku. Stessa cosa si diceva di Dybala sicuro all’Inter. Noi prendiamo cose per vere ma nel calcio i cambiamenti sono all’ordine del giorno».