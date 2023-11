Damascelli: «Derby d’Italia? Più importante per l’Inter! Il motivo»

Damascelli ritiene il derby d’Italia tra Juventus e Inter più importante per i nerazzurri che per la squadra di Massimiliano Allegri.

IMPORTANZA − Tony Damascelli a Radio Radio non ha dubbi sul derby d’Italia: «La Juventus per fare bene contro l’Inter dovrà avere tutti gli effettivi. Una volta che l’organico sarà a disposizione di Allegri, le scelte per centrocampo e difesa saranno migliori. Per me questa partita sarà più importante per l’Inter più che per la Juventus».