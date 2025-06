Damascelli: «Chivu? Bene a Parma, ma all’Inter devi fare tutto»

Damascelli si esprime su Chivu, che nelle prossime ore diventerà un allenatore dell’Inter. Il giornalista sottolinea le differenze tra allenare a Parma e una squadra come la Beneamata.

ALL’INTER DIVERSO CHE A PARMA – Il club nerazzurro si prepara a presentare come nuovo allenatore Cristian Chivu. L’allenatore rumeno, dopo 13 partite a Parma, diventerà il successore di Simone Inzaghi, partito in direzione Al-Hilal. Su Radio Radio Mattino Sport e News, si discute proprio del prossimo e imminente tecnico nerazzurro. Dopo le parole di Stefano Agresti, arriva anche l’intervento di Tony Damascelli: «Per un paio di interisti è stato un giugno con un gratta e vinci strepitoso: uno va in Arabia a guadagnare 50 milioni l’anno e l’altro si ritrova da un giorno all’altro allenatore dell’Inter. Quella di Chivu è una scommessa, metterei da parte le nostalgie del triplete, ha fatto bene ma a Parma. Ma con l’Inter devi fare tutto: devi vincere. Chivu dovrà essere supportato da una campagna acquisti interessante e importante perché l’Inter ha bisogno di cambiare parecchio». Sulla panchina dei ducali, il rumeno ha centrato la salvezza, collezionando tredici panchine. Per lui tre vittorie, tre sconfitte e sette pareggi. Ma durante la sua gestione, il Parma ha strappato punti a Inter, Napoli, Juventus, Bologna, Atalanta e Fiorentina.