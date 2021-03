Dalot ci crede: «Se vinciamo le prossime 10 partite vinceremo lo scudetto»

Diogo Dalot, difensore del Milan, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano portoghese O Jogo, ha parlato della lotta scudetto in Italia. Il rossonero crede alla rimonta sull’Inter

RIMONTA – Diogo Dalot parla a proposito della lotta scudetto in Serie A, credendo fermamente alla rimonta del Milan sull’Inter: «Scudetto? Onestamente, l’obiettivo a questo punto va visto partita per partita. Qualche mese fa, quando eravamo primi, volevamo mantenere le distanze nonostante fosse naturale pensare che l’Inter si stesse avvicinando. In questo momento l’obiettivo è vincere e fare il nostro. Credo che, se vinciamo le 11 partite che abbiamo( ne mancano 10, ndr) vinceremo il campionato ma sappiamo che è difficile e dobbiamo pensare partita dopo partita e valutare con cercando di cogliere le opportunità che arriveranno. Tutti sanno che l’obiettivo principale del club tornare in Champions League, ma ci piace sognare, perché in questa stagione abbiamo dimostrato che possiamo farlo».

Fonte: O Jogo