Dalmat: «Triste per il mercato Inter, un rimpianto! Lukaku spero si ripeta»

Il calciomercato è terminato ieri con l’Inter che ha chiuso Acerbi come ultimo colpo. L’ex nerazzurro Dalmat, in collegamento su Radio Radio, si è espresso sulle mosse dell’Inter e sul ritorno di Lukaku

RIMPIANTO − Dalmat non soddisfatto del mercato dell’Inter: «Sono un po’ triste per l’ultimo mercato. C’era la possibilità di far venire Dybala a cifre non esagerate. Credo che la società poteva fare uno sforzo per dare a Inzaghi l’argentino. Dybala avrebbe certamente alzato il livello di tutta la squadra nerazzurra».

DIFFERENZA − Il parere di Dalmat sui migliori attaccanti in Serie A: «Difficile dirlo. Ci sono tanti giocatori forti. Sarebbe bello se Lukaku ripetesse la stagione fatta due anni fa. Poi ci sono altri fuoriclasse come Vlahovic della Juventus, Dybala della Roma e non solo. Non dimentichiamo ovviamente Lautaro Martinez che farà coppia in attacco con il belga».