Dalmat: «Skriniar, Inter trovi un accordo o lo venda. Il problema»

Stephane Dalmat, ex giocatore dell’Inter, ha parlato della questione Milan Skriniar, in scadenza di contratto ed espulso ieri contro l’Empoli.

TESTA – Queste le parole sul proprio profilo Instagram da parte di Stephane Dalmat, ex giocatore dell’Inter, sulla questione Milan Skriniar. «Ciao a tutti, una sconfitta in più sembra strana perché tre giorni prima vinciamo contro il Milan la Supercoppa e poi (l’Inter, ndr) perde in casa contro l’Empoli, una partita brutta brutta. C’è il problema di Skriniar, il fatto che la squadra non sa cosa fare, la Società non sa cosa fare. Skriniar è un buon professionista. Certo ha avuto difficoltà ieri con il cartellino rosso. Tutti vanno a dire che non aveva la testa. Sì, era concentrato ma è umano».

PROBLEMA – Dalmat ha continuato. «Quando non stai bene vai a fare vedere che è tutto a posto, ma la sua testa non sa. Lui vuole andare via o oggi o quest’estate. Penso che la Società dovrebbe trovare un accordo oggi il più presto possibile o lo venda oggi a più o meno 20 milioni. Il problema è che trovare un giocatore dello stesso livello o di livello più forte in questo mercato è impossibile. E perdere il giocatore per la stagione con tutti gli obiettivi importanti che abbiamo: Coppa Italia, arrivare secondi, fare buone prestazioni in Coppa dei Campioni senza uno come Skriniar sarebbe un po’ più difficile».

FINALE DI STAGIONE – Dalmat ha aggiunto. «Se Skriniar rimane qui parte a parametro zero l’Inter perde soldi, ma per lui e per la Società lui deve fare un finale di stagione straordinario. Dal punto di vista personale, lui non deve fare ca*are. Deve essere il più forte possibile per avere lui una proposta più importante per questa estate ed essere bene per l’Inter che potrebbe giocare con serenità perché oggi fa una partita straordinaria e, con tutto il rispetto possibile per l’Empoli, perde così in casa tre punti. E allora è difficile parlare oggi perché solo il giocatore e i dirigenti sanno cosa fare, ma devono fare il più presto possibile. Ma nel bene, nel male siamo tutti tifosi dell’Inter e speriamo che i prossimi giorni saranno buoni e ritroveremo la serenità e avere più continuità nei risultati. Come dico sempre, forza Inter e, per favore, trovate una soluzione. Ciao!».