Dalmat: «Rispetto Handanovic, ma ora tocca ad Onana! Ora fiducia»

Dalmat dopo la sconfitta dell’Inter contro il Milan, ha analizzato la partita soffermandosi in particolare su Samir Handanovic e il nuovo arrivato, André Onana. Di seguito le sue parole attraverso il suo profilo su Instagram.

TOCCA A ONANA – Stephane Dalmat dopo la sconfitta contro il Milan spiega perché vorrebbe vedere in campo André Onana: «Peccato che abbiamo perso il derby contro il Milan. L’Inter ha giocato male. Io ho molto rispetto Handanovic, ma è arrivato il momento di far giocare André Onana. È un portiere che ha molta qualità e deve giocare. Non sono preoccupato perché siamo all’inizio del campionato. I punti che perdiamo oggi contano per il futuro, ma anche il Milan perderà punti. Ogni squadra attraversano un periodo dove perdono punti, oggi tocca all’Inter. Magari tra due o tre mesi toccherà a Milan o Juventus. Dobbiamo avere fiducia in questa squadra. Mancava Romelu Lukaku e si è visto, con lui puoi cambiare le partite».