Dalmat: «Odio la Juventus! Inter, abbiamo l’obbligo di vincere»

Stephane Dalmat è rimasto molto, molto legato ai colori dell’Inter. E in occasione delle partite dei nerazzurri non manca mai l’occasione di sottolinearlo. Specialmente oggi, in vista dell’importante gara contro la Juventus.

PARTITA IMPORTANTE – Stephane Dalmat, da vero cuore nerazzurro, attende con ansia Juventus-Inter di questa sera. Come lui stesso ha rivelato in un video su Instagram: «Aspetto da una settimana questa partita molto importante. Primo perché odio la Juventus come tutti voi. Secondo perché abbiamo l’obbligo di vincerla. Siamo due punti avanti, possiamo metterli a cinque punti. Abbiamo fatto dei buoni risultati. Ho visto la Juventus contro il PSG, hanno giocato bene e questa sera sarà una partita molto difficile. Stasera sarò davanti alla tv con la maglietta nerazzurra, forza Inter!».