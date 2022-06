Dalmat: «Lukaku, dobbiamo essere contenti! Ricordiamo una cosa»

Dalmat, ex centrocampista dell’Inter ancora legato ai colori nerazzurri, ha commentato il ritorno di Romelu Lukaku attraverso un video sul suo profilo Instagram ufficiale.

RITORNO GRADITO – Così Stéphane Dalmat sul ritorno all’Inter di Romelu Lukaku: «Ho visto e ho sentito molte persone contente del suo ritorno. Tanti sono ancora arrabbiati per come era andato via, ma il calcio è così. Con lui però abbiamo vinto lo scudetto, mentre l’anno scorso non ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo dimenticare tutto quello che ha fatto durante la scorsa estate e ricordare che è lui che ha fatto di tutto per tornare all’Inter. Lavorerà sicuramente tantissimo per tornare quello di due anni fa. Dobbiamo essere contenti di avere qualcuno così e bisognerà sostenerlo. Lui deve sentire la fiducia».