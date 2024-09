Dalmat: «Inter, spero nella Champions League! Frattesi dimostra»

Dalmat si augura un nuovo successo dell’Inter in Champions League e ha buone sensazioni in vista della fase campionato al via fra nove giorni. In un’intervista rilasciata a sportpaper.it, l’ex centrocampista francese parla anche della sfida di UEFA Nations League di venerdì, col gol di Frattesi.

COLPO ESTERNO – L’Italia si è imposta per 1-3 al Parc des Princes, contro i favoritissimi padroni di casa. Stéphane Dalmat, da francese con un passato in Serie A, è duro sui suoi connazionali e positivo sugli Azzurri: «La Francia, con la rosa che ha, mi ha deluso mentre gli azzurri possono diventare presto una grande squadra. Alessandro Bastoni ha fatto una bella partita così come Davide Frattesi, che dimostra gara dopo gara di essere un grande giocatore e lo sarà anche nell’Inter. Federico Dimarco sempre straordinario mentre Marcus Thuram fosse stato di un’altra nazionale sarebbe titolare ovunque. Ma nella Francia no, perché ci sono tanti giocatori bravi e Didier Deschamps fa le sue scelte. A oggi l’attaccante dell’Inter non è considerato titolare».

Dalmat sull’Inter per la stagione appena cominciata

SEMPRE AL TOP – Dalmat dà un primo giudizio sulla Serie A ferma per la sosta: «L’Inter, anche se ha pareggiato la prima giornata contro il Genoa, ha poi cominciato bene la stagione e resta la favorita numero uno per lo scudetto. L’arrivo di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi rende la rosa dei nerazzurri ancora più forte. Spero nel titolo e perché no, anche nella Champions League, vedremo. Il Napoli aveva fatto una stagione stratosferica con Luciano Spalletti e dopo abbiamo visto che è difficile confermarsi. Anche se l’Inter è un’altra squadra, e sono certo che farà una grande stagione, non sono convinto che avrà tanti punti sul secondo posto considerata la lotta aperta che c’è con Juventus, Milan e la squadra di Antonio Conte».

Fonte: sportpaper.it – Anthony Cervoni